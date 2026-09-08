«Убрали мусор из своей игры». Комтуа — о победе «Спартака» над ЦСКА

Нападающий «Спартака» Макс Комтуа высказался о победной встрече с ЦСКА (3:2).

«Мы хорошо сыграли. Убрали мусор из своей игры. В концовке матча мы сделали много хороших вещей, наши игроки заблокировали много бросков, а это всегда непросто. Феди (Иван Федотов) сделал очень много важных сейвов и проделал отличную работу. Это помогло нам победить. В первой игре сезона мы проявили себя неплохо, но просто не удалось забросить. Сегодня это получилось, мы выполнили требования тренерского штаба, сыграли правильно», — приводит слова Комтуа «РИА Новости Спорт».

Следующий матч ЦСКА проведёт с нижегородским «Торпедо» 9 сентября в Москве, а «Спартак» дома сыграет с санкт-петербургским СКА 10 сентября.