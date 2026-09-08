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«Убрали мусор из своей игры». Комтуа — о победе «Спартака» над ЦСКА

«Убрали мусор из своей игры». Комтуа — о победе «Спартака» над ЦСКА
Комментарии

Нападающий «Спартака» Макс Комтуа высказался о победной встрече с ЦСКА (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак
Москва
1:0 Бучельников (Коваленко, Коттон) – 08:56 (5x4)     1:1 Котляров (Ярош, Орлов) – 14:20 (5x5)     1:2 Ярош (Миронов, Гальченюк) – 22:15 (5x5)     2:2 Соркин (Замула, Зернов) – 35:28 (5x5)     2:3 Комтуа (Мальцев, Порядин) – 55:48 (5x5)    

«Мы хорошо сыграли. Убрали мусор из своей игры. В концовке матча мы сделали много хороших вещей, наши игроки заблокировали много бросков, а это всегда непросто. Феди (Иван Федотов) сделал очень много важных сейвов и проделал отличную работу. Это помогло нам победить. В первой игре сезона мы проявили себя неплохо, но просто не удалось забросить. Сегодня это получилось, мы выполнили требования тренерского штаба, сыграли правильно», — приводит слова Комтуа «РИА Новости Спорт».

Следующий матч ЦСКА проведёт с нижегородским «Торпедо» 9 сентября в Москве, а «Спартак» дома сыграет с санкт-петербургским СКА 10 сентября.

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