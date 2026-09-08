Леонид Тамбиев ответил, не хватает ли московскому «Динамо» Никиты Гусева

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от СКА (3:5) и ответил на вопрос про форварда Никиту Гусева.

– В периоде нелогичный гол со вбрасывания, немножко подкосил нас. Серийный гол, удаление – этот отрезок трёхминутный немножко нас подкосил. Но ребята молодцы. Практически вытащили этот матч. Немножко не хватило опять в завершении, в концовке. И игра спецбригад подвела – большинство, меньшинство. 12 минут