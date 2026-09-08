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Леонид Тамбиев ответил, не хватает ли московскому «Динамо» Никиты Гусева

Леонид Тамбиев ответил, не хватает ли московскому «Динамо» Никиты Гусева
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от СКА (3:5) и ответил на вопрос про форварда Никиту Гусева.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Меркли (Уил, Мартынов) – 06:06 (5x5)     0:2 Римашевский (Сикьюра, Уил) – 23:17 (5x4)     1:2 Педан (Вайсcбак, Глотов) – 28:14 (5x5)     2:2 Педан (Голдобин) – 37:11 (5x5)     3:2 Плотников (Голдобин, Чебыкин) – 37:26 (5x4)     4:2 Атанасов (Голдобин, Савиков) – 44:40 (5x4)     4:3 Римашевский (Коростелёв, Ожиганов) – 51:45 (5x5)     5:3 Плотников (Голдобин) – 59:51 (en)    

– В периоде нелогичный гол со вбрасывания, немножко подкосил нас. Серийный гол, удаление – этот отрезок трёхминутный немножко нас подкосил. Но ребята молодцы. Практически вытащили этот матч. Немножко не хватило опять в завершении, в концовке. И игра спецбригад подвела – большинство, меньшинство. 12 минут