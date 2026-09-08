«Пока все они игроки настроения». Олимпийский чемпион — о лидерах «Автомобилиста»

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался об игре «Автомобилиста» на старте сезона КХЛ.

— В прошлые годы у «Автомобилиста» было среднее звено, «пехота» — например, Романцев, Хрипунов и другие рабочие форварды. Сейчас сделан крен в пользу мастеров-игровиков. Практически каждому нужно время в большинстве, а вот меньшинство не каждый способен закрыть. Ну и так далее.

Ещё один момент для притирки – амбиции лидеров. В «Автомобилисте» играет самый дорогой форвард КХЛ – Барабанов, он мастер, но не доминирует и не ведёт за собой, как, например, Радулов. Да и тот же Спронг, вокруг которого в прессе столько критики, пока смотрится более ярко.

— Вы разделяете эту критику Спронга?

— Пока в «Автомобилисте» он лучший. Вчера именно его мастерский бросок в девятку переломил игру в третьем периоде и позволил хозяевам спастись с 1:3. Интересный форвард, мастеровитый. Рядом со Спронгом расцвёл и Голышев, сделавший дубль. Но пока все они игроки настроения, — цитирует Светлова Russia-Hockey.