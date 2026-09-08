Вадим Шипачёв высказался о победе «Салавата Юлаева» в гостях над «Авангардом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Вадим Шипачёв прокомментировал гостевую победу над «Авангардом» (4:0).

«Хороший матч с хорошей командой. Здорово, что мы ещё в Череповце выиграли, небольшой тонус у нас был, а «Авангард» первый матч играл. Наверное, немножко привыкали они. Вязовой классно сыграл, «на ноль», он молодец, плюс забили нужные голы. Получилось, будто уверенно выиграли, но по моментам плюс-минус одинаково было», — сказал Шипачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.