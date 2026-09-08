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Вадим Шипачёв высказался о победе «Салавата Юлаева» в гостях над «Авангардом»

Вадим Шипачёв высказался о победе «Салавата Юлаева» в гостях над «Авангардом»
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Нападающий «Салавата Юлаева» Вадим Шипачёв прокомментировал гостевую победу над «Авангардом» (4:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Родуолд (Алексеев, Шипачёв) – 32:40 (5x4)     0:2 Щербаков (Жаровский, Ефремов) – 33:34 (5x5)     0:3 Шипачёв (Жаровский, Алексеев) – 56:12 (5x5)     0:4 Цулыгин (Зоркин) – 56:55 (en)    

«Хороший матч с хорошей командой. Здорово, что мы ещё в Череповце выиграли, небольшой тонус у нас был, а «Авангард» первый матч играл. Наверное, немножко привыкали они. Вязовой классно сыграл, «на ноль», он молодец, плюс забили нужные голы. Получилось, будто уверенно выиграли, но по моментам плюс-минус одинаково было», — сказал Шипачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.

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