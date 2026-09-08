«Мне нравится, я доволен». Лучший бомбардир в истории КХЛ — об игре в «Салавате Юлаеве»

Нападающий «Салавата Юлаева» Вадим Шипачёв после гостевой победы над «Авангардом» (4:0) поделился впечатлениями от игры за уфимский клуб.

Работа с Виктором Козловым? У каждого тренера свои требования, но в хоккее я не первый год, стараюсь быстро адаптироваться к игре команды, больше шайбу контролировать. Стараюсь всегда выполнять установку тренера. Ребята мне очень помогают, мои партнёры по звену, пытаемся договариваться. Идёт диалог, тренер это видит, пока мы выигрываем, то всё хорошо. Мне нравится в «Салавате», я до