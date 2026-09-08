Голдобин — о победе СКА над «Динамо»: мы все умеем в хоккей играть и это доказали

Нападающий СКА Николай Голдобин подвёл итоги победного матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (5:3).

«Приятно, что сегодня был боевой хоккей. Со стороны «Динамо» много страсти и характера. Это всего лишь второй матч сезона, поэтому рано что-либо говорить. Ещё 66 матчей впереди. С «Ладой» мы сыграли неудачно: долго проигрывали, много передач назад.

Сегодня иначе: шайба у нас и сразу вперёд. Мы все умеем в хоккей играть, у всех есть техника, и мы сегодня это доказали. На «СКА Арене» было приятно, много людей и эмоций, люблю на таких аренах играть», — приводит слова Голдобина «Советский спорт».