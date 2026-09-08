Шипачёв: Жаровский сможет заиграть в НХЛ! Просто надо его тут чуть взбодрить

Нападающий «Салавата Юлаева» Вадим Шипачёв высказался о будущем форварда уфимского клуба Александра Жаровского.

«Жаровский сможет заиграть в НХЛ! Просто надо чуть его взбодрить тут, он парень хороший, игровой. Понятно, что тренеры подсказывают, как играть, но и я в каких-то нюансах могу ему что-то принести полезное. Реально, очень талантливый парень, у него большое будущее», — сказал Шипачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В текущем сезоне КХЛ 19-летний Жаровский провёл два матча, в которых отдал две результативные передачи.

Ранее бывший главный тренер сборной России Илья Воробьёв высказался об игре Жаровского.