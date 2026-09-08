«Где и когда ещё в ВХЛ мог появиться канадец?» Бирюков высказался о работе Луи Робитайла

Ассистент генменеджера «Авангарда» Михаил Бирюков рассказал о работе Луи Робитайла в «Омских Крыльях». Специалист покинул омскую команду в межсезонье 2026 года.

«Я бы хотел сказать большое спасибо руководству клуба за тот опыт, который я получил в работе с североамериканским тренером. Первый мой такой опыт, он бесценен. Благодарность Луи Робитайлу и Мэтту Энтони, очень сильному специалисту в области игры обороны. Считаю, что ВХЛ от этого только выиграла. Ну где и когда ещё в этой лиге мог появиться канадский специалист? Это войдёт в историю, однозначно.

С одной стороны, результат прошлого сезона положительным назвать нельзя. С другой, «Крылья» впервые в истории вышли в плей-офф и прошли первый раунд, заняли седьмое место. Но «Крылья» — это более амбициозный проект, во втором раунде «Югра» не оставила от нас камня на камне. Это не претензия Робитайлу, ему было непросто, он попал в другой мир, плюс ранее он никогда не работал со взрослыми.

Думаю, первые два месяца регулярки, где было много побед, не сыграли ему на руку. Возможно — это моё мнение — ему следовало больше прислушиваться к другим людям. Плюс в ВХЛ тяжёлая логистика, это намного сложнее, чем КХЛ. Мы с ним это обсуждали, но на практике это всегда оказывается очень тяжело, и часто ты реально не понимаешь, где находишься. Вероятно, Луи не хватило именно бытового опыта, но в плане тактики я у Робитайла почерпнул очень многое. Абсолютно не считаю, что Луи — плохой тренер, просто где-то мы должны были ему помочь, взять специфику лиги на себя. И когда я в конце регулярки встал на тренерскую скамейку, то эти моменты удалось поправить», — сказал Бирюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.