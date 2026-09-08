Игорь Ларионов рассказал о сроках восстановления форварда СКА Бардакова

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о сроках восстановления форварда армейского клуба Захара Бардакова. Нападающий получил повреждение в матче с тольяттинской «Ладой» 5 сентября (4:3 ОТ).

— Вопрос по Захару Бардакову: как его состояние?

– А вы не встречали его в раздевалке? Не было его? Не спрашивали? У меня пока информация – от 7 до 10 дней. Где-то 7-10 дней. Это по Барди, — приводит слова Ларионова сайт СКА.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги СКА 9 сентября сыграет на своём льду с «Ладой».

Ранее Игорь Ларионов высказался об ассистентском покере Николая Голдобина в матче с московским «Динамо».