Бывший форвард клубов НХЛ и КХЛ Жан-Себастьен Ди завершил карьеру

Канадский бывший нападающий Жан-Себастьен Ди завершил профессиональную карьеру в возрасте 32 лет. Об этом экс-хоккеист сообщил на своей странице в социальной сети.

Последним клубом форварда был немецкий «Айсбэрен». Ди перешёл в команду по ходу сезона-2025/2026 после расторжения контракта с «Нефтехимиком» и стал чемпионом Германии. В плей-офф он набрал 5 (1+4) очков в 15 матчах.

В НХЛ канадец выступал за «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Джерси Дэвиз», «Баффало Сэйбрз» и «Аризону Койотс». Всего он провёл в лиге 37 матчей и набрал 7 (5+2) очков.

В КХЛ Ди играл за «Металлург» и «Нефтехимик». В 120 матчах регулярных чемпионатов он набрал 51 (27+24) очко. Также на счету нападающего 341 (153+188) очко в 517 играх регулярных чемпионатов АХЛ.