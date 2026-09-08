Штраф нападающего «Металлурга» Владимира Ткачёва за симуляцию отменён

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что штраф нападающего «Металлурга» Владимира Ткачёва за симуляцию во встрече с хабаровским «Амуром» (4:2) отменён.

«На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего «Металлурга» Владимира Ткачёва по п. 1.40 ст.29 дисциплинарного регламента КХЛ (симуляция)», — сказано в сообщении КХЛ.

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Напомним, сегодня, 8 сентября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Металлург» примет хабаровский «Амур».