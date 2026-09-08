Агент Демидова: Иван хотел оставить клубу денег под потолком, чтобы команда стала лучше

Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова, высказался о новом контракте клуба и форварда. В межсезонье россиянин продлил контракт с канадским клубом на восемь лет с кэпхитом $ 9,15 млн.

«Если бы мы вели переговоры на моих условиях, то соглашение выглядело бы немного иначе. Иван сказал, что хочет контракт на восемь лет и хочет заключить его как можно быстрее. Он хотел оставить «Монреалю» деньги под потолком зарплат, чтобы команда стала ещё лучше.

В следующий раз Иван выйдет на рынок в 28 или 29 лет и сможет подписать любой контракт, который будет в четыре-пять раз крупнее нынешнего. Иван счастлив. Ему предложили продлить контракт уже после 84 игр в НХЛ. Он знает, что в будущем сможет заработать ещё больше», – цитирует Мильштейна Montreal Gazette.