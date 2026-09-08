Сергей Светлов оценил, может ли нападающий Никита Гусев вписаться в «Динамо»

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов оценил, может ли нападающий Никита Гусев вписаться в текущую команду московского «Динамо».

— По игре в матчах со СКА и «Автомобилистом» родная команда смотрелась неплохо, перебросала соперников. Но за броски и за инициативу в хоккее очков не дают, нужны голы. Эти голы приносит мастерство – индивидуальное и командное. И это мастерство прежде всего в реализации моментов. А она у команды хромает.

— То есть «Динамо» превращается в «Адмирал»?

— У «Динамо» своя история, очень богатая и победная. И «Динамо» — это прежде всего не только системный, но и авторский хоккей. Безусловно, команде нужно усиливать игру в атаке, делать её глубже. Может, имеет смысл вернуться к вопросу по Никите Гусеву.

— Он может вписаться в нынешнее «Динамо»?

— Старт чемпионата обозначил определённый уровень мастерства в лиге. Посмотрите, как много в ряде клубов – например, в «Тракторе», «Барысе», минском «Динамо», том же «Автомобилисте» — зависит от легионеров. Их уровень – а это в основном АХЛ – позволяет уверенно играть в КХЛ. На этом фоне такой опытный мастер, как Гусев, будет себя чувствовать комфортно. Пример – тот же Радулов или Шипачёв, — цитирует Светлова Russia-Hockey.