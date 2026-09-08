Илья Ковальчук: «Спартак» будет одним из лидеров Западной конференции

Президент «Шанхайских Драконов» Илья Ковальчук высказался о тренерском штабе и руководстве «Спартака» в текущем сезоне.

«В „Спартаке“ сейчас всё в порядке и с тренерским штабом, и с менеджментом. Клуб развивает детские школы и молодёжный проект. Сегодня у „Спартака“ вообще одна из лучших детских школ в России. Да и главная команда играет здорово, несмотря на то что в минувшем сезоне не всё получилось. Видим, что выводы из этого в клубе сделали. Нынешним летом подписали интересных игроков. Считаю, что „Спартак“ будет одним из лидеров Западной конференции, и очень рад, что с ними „Шанхайские Драконы“ в регулярном чемпионате проведут шесть встреч. Это будут интересные матчи», — цитирует Ковальчука «РИА Новости Спорт».