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«Сочи» арендовал у ЦСКА защитника Артёма Гурьева

«Сочи» арендовал у ЦСКА защитника Артёма Гурьева
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«Сочи» арендовал у ЦСКА защитника Артёма Гурьева, с которым армейцы ранее заключили контракт. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Прошлый сезон 23-летний провёл в Северной Америке, где сыграл шесть матчей в АХЛ за «Лихай Вэлли Фантомс» (фарм-клуб «Филадельфии Флайерз») и 29 матчей в лиге Восточного побережья за «Рединг Роялс». В этих играх он набрал 1 (0+1) очко за «Рединг».

В следующем матче регулярного сезона КХЛ «Сочи» сыграет с «Нефтехимиком». Игра в Нижнекамске состоится сегодня, 8 сентября.

Ранее стало известно, что ХК «Сочи» и нападающий Спенсер Фу расторгли контракт по инициативе хоккеиста.

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