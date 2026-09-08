«Сочи» арендовал у ЦСКА защитника Артёма Гурьева, с которым армейцы ранее заключили контракт. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Прошлый сезон 23-летний провёл в Северной Америке, где сыграл шесть матчей в АХЛ за «Лихай Вэлли Фантомс» (фарм-клуб «Филадельфии Флайерз») и 29 матчей в лиге Восточного побережья за «Рединг Роялс». В этих играх он набрал 1 (0+1) очко за «Рединг».

В следующем матче регулярного сезона КХЛ «Сочи» сыграет с «Нефтехимиком». Игра в Нижнекамске состоится сегодня, 8 сентября.

Ранее стало известно, что ХК «Сочи» и нападающий Спенсер Фу расторгли контракт по инициативе хоккеиста.