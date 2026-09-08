«Вау, я так устал». Радулов — о своих ощущениях от второго КГ в составе «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов высказался о своих ощущениях от второго Кубка Гагарина, завоёванного в составе ярославского клуба.

— Как можно описать этот момент, когда вы стали чемпионами?

— Это счастье. Ты понимаешь, что всё. Два месяца мы бились, где-то ругались, были не согласны друг с другом, целая жизнь прошла. И тут эта сирена, и ты понимаешь, что всё закончилось, мы выиграли. Все бегут, все радуются. Можно сколько угодно сидеть и описывать, но, чтобы до конца понять, это нужно пережить. Не понимаю, как эти эмоции объяснить. Я краги скинул и давай всех обнимать, что-то кричу, показываю, меня прям разрывает изнутри. Хочется переживать этот момент снова и снова.

— От первого чемпионства отличается?

— Да, лично у меня это по-другому ощущается. Первое чемпионство, во-первых, всё произошло в овертайме, неожиданно, ещё и дома. Это было как взрыв. Ты не понимаешь, куда бежать, и Ярославль этого так долго ждал, мы празднуем. Даже не знаю, сколько времени мы находились на льду после победного гола Шалунова. После первого чемпионства у меня столько сил было, кураж ещё был. А здесь после радости быстро пришла усталость. Мы порадовались чуть-чуть, Кубок Гагарина подняли, и в моменте пришла мысль: «Вау, я так устал». Круто, но тяжело, — приводит слова Радулова сайт КХЛ.