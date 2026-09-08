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Ротенберг назвал три команды, которые будут бороться за Кубок Гагарина в новом сезоне

Ротенберг назвал три команды, которые будут бороться за Кубок Гагарина в новом сезоне
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Главный тренер сборной «Россия 25» и первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг назвал главных фаворитов нового сезона КХЛ.

— Кого вы считаете главными фаворитами нового сезона КХЛ?
— Те команды, которые помогают сборной России, делегируют игроков, — это и ЦСКА, и «Локомотив», и «Динамо». Эти команды, созданные 80 лет назад, в 1946 году. У этих клубов есть хорошие академии. Среди них будет победитель Кубка Гагарина.

— Вы не выделили СКА как одного из фаворитов. Какие у вас ожидания от команды в сезоне?
— Задайте вопросы по СКА конкретно в СКА. Спасибо, — приводит слова Ротенберга «Советский спорт».

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