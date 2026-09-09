Андрей Назаров назвал главные особенности стартовавшего сезона КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал старт нового сезона-2026/2027 Континентальной хоккейной лиги.

«На старте нового регулярного чемпионата КХЛ радует молодёжь. Мы видим красивые голы в исполнении талантливых ребят. Хорошо, что им доверяют место в составе. Конечно, хочется, чтобы наши доморощенные хоккеисты как можно больше радовали нас здесь, в России. Да, лучшие уедут в НХЛ, но такова спортивная жизнь: все хотят попробовать себя в сильнейшей лиге мира.

Отмечу яркий, быстрый, результативный хоккей. Очень важно, что главные матчи показывают по федеральному спортивному ТВ. Было бы здорово, чтобы там было как можно больше любимой миллионами болельщиков игры.

В целом же видно, что многие клубы-гранды серьёзно поработали летом и максимально нацелены на результат. Впереди нас ждёт длинная регулярка. Пусть всегда побеждает сильнейший», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.