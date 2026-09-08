15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кравец — о «Барысе»: наша задача — побеждать, в хоккей можно поиграть в Ночной лиге

Кравец — о «Барысе»: наша задача — побеждать, в хоккей можно поиграть в Ночной лиге
Комментарии

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказал мнение о том, как менять ментальность игроков.

— До вашего прихода «Барыс» несколько лет занимал последнее место на Востоке. Тяжело ли менять ментальность клуба?
— Я не думаю, что они занимали последнее место, потому что этого хотели.

— Я больше к тому, что не создаётся такая ментальная оседлость в головах у игроков?
— Кто осел — нужно убирать, оставляя тех, кто не хочет занимать последнее место. Наша задача — это не просто быть в этой лиге. Наша задача — побеждать, собирать стадионы, радовать болельщиков и добиваться результатов. Просто так в хоккей можно поиграть в Ночной хоккейной лиге. И то там люди бьются в каждом матче, стараются и играют. Менталитет зависит от нас, — цитирует Кравца «РБ Спорт».

Материалы по теме
Главный тренер «Барыса» Кравец прокомментировал победу над «Сибирью»