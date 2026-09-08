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«Бостон» подписал семилетний контракт с нападающим Фрейзером Минтеном

«Бостон» подписал семилетний контракт с нападающим Фрейзером Минтеном
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«Бостон Брюинз» заключил контракт с нападающим Фрейзером Минтеном. Как сообщает пресс-служба клуба, подписано семилетнее соглашение с кэпхитом в $ 7,2 млн.

Минтен сыграл все 82 встречи за «Бостон» в сезоне-2025/2026, установив личные рекорды по голам (17), передачам (18) и очкам (35). Его 17 голов – пятое место в команде, а 35 очков – лучший результат среди новичков «Бостон Брюинз» с сезона-2017/2018. Он также занял пятое место среди игроков «Бостона» по силовым приёмам (142) и отборам шайбы (27).

22-летний игрок вошёл в десятку лучших новичков лиги по голам (восьмое место), очкам (восьмое место), голам в равных составах (третье место, 16), очкам в равных составах (седьмое место, 31) и голам в овертайме (первое место, 2).

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