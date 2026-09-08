15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Филадельфия» представила первые изображения новой арены

«Филадельфия» представила первые изображения новой арены
Комментарии

«Филадельфия Флайерз» представила первые изображения новой арены в Южной Филадельфии, которая будет построена на месте бывшего комплекса «Spectrum». Открытие объекта запланировано на 2030 год. Арена станет домашней площадкой для «Сиксерс», «Флайерз» из НХЛ, а также новой команды Филадельфии в женской НБА.

Фото: «Филадельфия»

Фото: «Филадельфия»

Регулярный сезон-2026/2027 Национальной хоккейной лиги начнётся во вторник, 29 сентября, пятью встречами. Календарь матчей, расширенный до 84 игр для каждой команды, включает в себя рекордное количество встреч регулярного сезона в НХЛ — 1344. Матч всех звёзд НХЛ пройдёт 5-6 февраля на стадионе «UBS Arena» на Лонг-Айленде. Сезон завершится в субботу, 10 апреля.

Материалы по теме
«Я бы взял свои слова обратно». Токкет — об отношениях с Мичковым по ходу прошлого сезона