«Филадельфия» представила первые изображения новой арены

«Филадельфия Флайерз» представила первые изображения новой арены в Южной Филадельфии, которая будет построена на месте бывшего комплекса «Spectrum». Открытие объекта запланировано на 2030 год. Арена станет домашней площадкой для «Сиксерс», «Флайерз» из НХЛ, а также новой команды Филадельфии в женской НБА.

Фото: «Филадельфия»

Фото: «Филадельфия»

Регулярный сезон-2026/2027 Национальной хоккейной лиги начнётся во вторник, 29 сентября, пятью встречами. Календарь матчей, расширенный до 84 игр для каждой команды, включает в себя рекордное количество встреч регулярного сезона в НХЛ — 1344. Матч всех звёзд НХЛ пройдёт 5-6 февраля на стадионе «UBS Arena» на Лонг-Айленде. Сезон завершится в субботу, 10 апреля.