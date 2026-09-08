«Ак Барс» обменял нападающего Владимира Алистрова в минское «Динамо»

Нападающий минского «Динамо» Егор Соколов и права на защитника Владислава Колячонка были обменяны в «Ак Барс» на форварда Владимира Алистрова.

У белорусского форварда 311 матчей в КХЛ и 119 (47+72) очков. В лиге Алистров выступал за минское «Динамо», СКА и «Ак Барс». В минувшем сезоне за казанцев Владимир провёл 43 игры и заработал 19 (8+11) очков. В сезоне-2026/2027 Алистров уже успел сыграть две встречи и отметиться результативной передачей.

26-летний Соколов — воспитанник екатеринбургской школы «Юность». До переезда в КХЛ он выступал в Северной Америке: в НХЛ провёл 13 встреч за «Оттаву Сенаторз», набрав 2 (1+1) очка, в АХЛ — 312 матчей и 224 (98+126) очка. Прошедший сезон стал для него дебютным в КХЛ — 65 встреч, 40 (15+25) очков и второе место в списке бомбардиров «Торпедо».