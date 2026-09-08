«Давно за ним следили». Генменеджер «Ак Барса» — об обмене Егора Соколова из «Динамо»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал обмен форварда Егора Соколова из минского «Динамо». Также казанцы получили права на защитника Владислава Колячонка, выступающего в Северной Америке. Взамен казанцы отдали нападающего Владимира Алистрова.

«Мы давно следили за Егором Соколовым и рады, что сейчас удалось реализовать этот переход. В межсезонье нам было важно добавить команде габаритов и мощи в игре под воротами. Егор хорошо использует свои физические данные, уверенно действует у бортов и на пятаке, может продавливать соперника.

При этом Егор – один из самых талантливых игроков своего возраста. Он выступал за молодёжную сборную России на чемпионате мира, брал на себя роли лидера. У него есть бомбардирские качества, нацеленность на ворота и умение набирать очки. Рассчитываем, что Соколов поможет нам во многих компонентах.

За Владиславом Колячонком мы также следили не первый год, он выделялся ещё на уровне молодёжного хоккея. Сейчас защитник на контракте в Северной Америке, но мы будем следить за ситуацией.

Владимиру Алистрову спасибо за работу. Вместе мы достигли высоких результатов, желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — цитирует Валиуллина пресс-служба клуба.