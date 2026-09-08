Егор Соколов: очень рад переходу в «Ак Барс», здесь всегда высокие задачи

Нападающий Егор Соколов поделился эмоциями от перехода из минского «Динамо» в «Ак Барс».

«Очень рад переходу в такой клуб, эмоции самые положительные. Здесь всегда высокие задачи, команда играла в финале в прошлом году, всем хочется сделать следующий шаг и выиграть. Моя личная задача – показывать свою игру и быть полезным команде.

Я большой, поэтому мне удобно играть под воротами – в прошлом сезоне бо́льшую часть голов забил именно оттуда. Могу укрывать шайбу в углах, отдавать передачи партнёрам из борьбы. Наверное, в первую очередь я силовой форвард, но и броском забивал. В целом знаю всю команду. Уже списались с Гришей Денисенко – мы играли в одном звене в молодёжке. Жду приезда в Казань и дебюта за «Ак Барс», — цитирует Соколова пресс-служба казанского клуба.