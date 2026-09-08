«Сделал хоккей сильнее и популярнее». Люк Тардиф войдёт в Зал славы ИИХФ

Президент Международной федерации хоккея на льду Люк Тардиф войдёт в Зал славы ИИХФ. Тардиф возглавил Международную федерацию хоккея в 2021 году. В марте функционер сообщил, что в октябре 2026 года покинет свой пост.

«От борьбы за независимую федерацию хоккея во Франции до развития международного хоккея Люк Тардиф более 30 лет посвятил работе над тем, чтобы сделать хоккей сильнее, доступнее и популярнее во всём мире. В мае 2026 года его вклад был отмечен включением в Зал славы ИИХФ.

Тардиф был включён в Зал славы ИИХФ в последний момент. Изначально планировалось ввести в Зал славы семь новых членов, но объявление Тардифа о том, что он уйдёт с поста президента ИИХФ, побудило Исторический комитет ИИХФ провести внеочередное заседание для рассмотрения вопроса о включении его в Зал славы в 2026 году.

Тардиф неохотно соглашался на такое признание, будучи президентом ИИХФ. Но, встретившись с единогласным решением Исторического комитета, он принял эту награду со смирением и гордостью», – говорится в заявлении Международной федерации хоккея.