«Не был рад его решению». Защитник «Оттавы» высказался об уходе Брэди Ткачука

Защитник «Оттавы» Тома Шабо прокомментировал уход форварда Брэди Ткачука из канадского клуба. Ранее «Оттава» обменяла Ткачука во «Флориду Пантерз» на ряд драфт-пиков.

«Хочется, чтобы ребята хотели быть здесь. Хочется, чтобы ребята хотели быть частью этой команды и этого города. Когда видишь что-то подобное… Я бы солгал, если бы сказал, что был рад его решению уйти. Мы чувствовали, что вот-вот начнём стабильно играть в плей-офф», — цитирует Шабо Sportskeeda.

Ткачук, выбранный «Оттавой» под четвёртым общим номером на драфте-2018, за свою карьеру забил 213 голов и сделал 250 ассистов в 572 матчах в НХЛ. Его брат Мэттью также выступает за «Флориду». В составе сборной США они вместе взяли золото Олимпийских игр 2026 года.