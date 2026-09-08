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«Не был рад его решению». Защитник «Оттавы» высказался об уходе Брэди Ткачука

«Не был рад его решению». Защитник «Оттавы» высказался об уходе Брэди Ткачука
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Защитник «Оттавы» Тома Шабо прокомментировал уход форварда Брэди Ткачука из канадского клуба. Ранее «Оттава» обменяла Ткачука во «Флориду Пантерз» на ряд драфт-пиков.

«Хочется, чтобы ребята хотели быть здесь. Хочется, чтобы ребята хотели быть частью этой команды и этого города. Когда видишь что-то подобное… Я бы солгал, если бы сказал, что был рад его решению уйти. Мы чувствовали, что вот-вот начнём стабильно играть в плей-офф», — цитирует Шабо Sportskeeda.

Ткачук, выбранный «Оттавой» под четвёртым общим номером на драфте-2018, за свою карьеру забил 213 голов и сделал 250 ассистов в 572 матчах в НХЛ. Его брат Мэттью также выступает за «Флориду». В составе сборной США они вместе взяли золото Олимпийских игр 2026 года.

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