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Металлург — Амур, результат матча 8 сентября 2026, счет 2:1 ОТ, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Металлург» повторно обыграл «Амур». Силантьев забил победный гол в овертайме
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Металлург» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой магнитогорцев со счётом 2:1 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Джонсон (Фёдоров, Минулин) – 08:11 (5x5)     1:1 Абрамов (Пилипенко, Рыков) – 20:30 (5x5)     2:1 Силантьев (Ткачёв, Хабаров) – 62:54 (3x3)    

На девятой минуте матча счёт открыл нападающий «Металлурга» Люк Джонсон, которому ассистировали Михаил Фёдоров и Артём Минулин. «Амур» сравнял счёт на первой минуте второго периода — отличился Виталий Абрамов с передач Кирилла Пилипенко и Егора Рыкова. В овертайме победу одержал «Металлург». Победный гол на счету Дмитрия Силантьева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В первом матче «Металлург» одолел «Амур» со счётом 4:2.

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