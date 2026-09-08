«Металлург» повторно обыграл «Амур». Силантьев забил победный гол в овертайме

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Металлург» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой магнитогорцев со счётом 2:1 в овертайме.

На девятой минуте матча счёт открыл нападающий «Металлурга» Люк Джонсон, которому ассистировали Михаил Фёдоров и Артём Минулин. «Амур» сравнял счёт на первой минуте второго периода — отличился Виталий Абрамов с передач Кирилла Пилипенко и Егора Рыкова. В овертайме победу одержал «Металлург». Победный гол на счету Дмитрия Силантьева.

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В первом матче «Металлург» одолел «Амур» со счётом 4:2.