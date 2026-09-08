«Очень хотелось сыграть на новой арене». Егор Соколов — о неожиданном обмене из «Торпедо»

Нападающий Егор Соколов поделился эмоциями от перехода из минского «Динамо» в «Ак Барс». Ранее форвард был обменян в белорусский клуб из нижегородского «Торпедо».

«Я в Москве, жду вылет в Казань. Всем спасибо за поздравления и за поддержку. Хочу сразу сказать. Не было такого, что я не хотел играть за «Торпедо». Наоборот, летом очень много работал в Америке, вернулся в Россию, подписал контракт и реально хотел доказать, что могу помочь команде.

Очень хотелось сыграть на новой арене. Я готовился именно к сезону в Нижнем, но хоккей такая штука, тут всё иногда меняется за один день. Так получилось. Теперь начинается новая глава. Очень хочу уже прилететь в Казань, познакомиться со всеми и выйти играть за «Ак Барс».

Ну и, конечно, спасибо «Торпедо», Нижнему и всем болельщикам. За этот год тут осталось много хорошего. И друзья в команде, и люди, с которыми познакомился вне хоккея. Были взлёты, были падения, но я ни о чём не жалею», — написал Соколов в своём телеграм-канале.