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Агент Егора Соколова отреагировал на трёхсторонний обмен игрока в «Ак Барс»

Агент Егора Соколова отреагировал на трёхсторонний обмен игрока в «Ак Барс»
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Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Егора Соколова, прокомментировал обмен форварда сначала из «Торпедо» в минское «Динамо», а затем — из белорусского клуба в «Ак Барс». Соколов и права на защитника Владислава Колячонка были обменяны в «Ак Барс» на форварда Владимира Алистрова.

«Наше агентство и Егор довольны произведённым обменом. Это выгодная сделка для всех сторон. Желаем Егору удачной и результативной игры в «Ак Барсе», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

26-летний Соколов — воспитанник екатеринбургской школы «Юность». До переезда в КХЛ он выступал в Северной Америке: в НХЛ провёл 13 встреч за «Оттаву Сенаторз», набрав 2 (1+1) очка, в АХЛ — 312 матчей и 224 (98+126) очка. Прошедший сезон стал для него дебютным в КХЛ — 65 встреч, 40 (15+25) очков и второе место в списке бомбардиров «Торпедо».

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