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Судьи после консультации отменили буллит в овертайме за бросок клюшки вратарём «Амура»

Судьи после консультации отменили буллит в овертайме за бросок клюшки вратарём «Амура»
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Металлург» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой магнитогорцев со счётом 2:1 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Джонсон (Фёдоров, Минулин) – 08:11 (5x5)     1:1 Абрамов (Пилипенко, Рыков) – 20:30 (5x5)     2:1 Силантьев (Ткачёв, Хабаров) – 62:54 (3x3)    

В середине овертайма арбитр матча Павел Овчинников остановил игру и объявил, что в ворота «Амура» назначен буллит за бросок клюшки вратарём Максимом Дорожко. Нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский уже вышел пробивать штрафной бросок, как судьи после консультации объявили об изменении своего решения. Было объявлено, что Дорожко умышленно не бросал клюшку, которая выпала у него из рук в борьбе на пятачке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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