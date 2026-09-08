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Александр Радулов стал 30-м игроком с 800+ матчами в истории КХЛ

Александр Радулов стал 30-м игроком с 800+ матчами в истории КХЛ
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Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов проводит 800-ю встречу в Континентальной хоккейной лиге. Юбилейным для форварда стал матч с «Шанхайскими Драконами», который идёт в данный момент. Радулов уже успел отметиться голом.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
3-й период
3 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Сурин – 19:37 (5x5)     1:1 Менелл (Кузнецов, Мюррей) – 28:10 (5x4)     2:1 А. Радулов (Сергеев, Рафиков) – 31:32 (5x4)     3:1 Иванов (А. Радулов, Сурин) – 47:58 (5x5)    

Радулов стал 30-м игроком с 800 встречами в КХЛ. В истории КХЛ этого рубежа добились только 10 защитников и 15 нападающих, а рекордсменом является Вадим Шипачёв (1135 матчей). Радулов в 800 неполных играх набрал 821 (298+523) очко, а в КХЛ он выступал за «Салават Юлаев» (257), ЦСКА (226), «Ак Барс» (148), «Локомотив» (169).

Радулов — двукратный чемпион мира 2008-го и 2009-го (автор победной шайбы в финале чемпионата мира 2009 года). Обладатель Куб