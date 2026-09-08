Александр Радулов стал 30-м игроком с 800+ матчами в истории КХЛ

Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов проводит 800-ю встречу в Континентальной хоккейной лиге. Юбилейным для форварда стал матч с «Шанхайскими Драконами», который идёт в данный момент. Радулов уже успел отметиться голом.

Радулов стал 30-м игроком с 800 встречами в КХЛ. В истории КХЛ этого рубежа добились только 10 защитников и 15 нападающих, а рекордсменом является Вадим Шипачёв (1135 матчей). Радулов в 800 неполных играх набрал 821 (298+523) очко, а в КХЛ он выступал за «Салават Юлаев» (257), ЦСКА (226), «Ак Барс» (148), «Локомотив» (169).

Радулов — двукратный чемпион мира 2008-го и 2009-го (автор победной шайбы в финале чемпионата мира 2009 года). Обладатель Куб