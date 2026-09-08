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Александр Радулов забил свой первый гол в новом сезоне в 800-м матче в КХЛ

Александр Радулов забил свой первый гол в новом сезоне в 800-м матче в КХЛ
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В Ярославле в эти минуты проходит очередной матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между обладателем Кубка Гагарина — 2026 «Локомотивом» и «Шанхайскими Драконами». Идёт третий период — счёт 2:1 в пользу ярославцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Сурин – 19:37 (5x5)     1:1 Менелл (Кузнецов, Мюррей) – 28:10 (5x4)     2:1 А. Радулов (Сергеев, Рафиков) – 31:32 (5x4)     3:1 Иванов (А. Радулов, Сурин) – 47:58 (5x5)    

В середине второго периода голом в большинстве отметился нападающий «Локомотива» Александр Радулов, для которого эта шайба стала дебютной в новом сезоне. Этот матч является 800-м в карьере Радулова. Он стал 30-м игроком в истории КХЛ, кому покорилась отметка в 800 встреч в лиге.