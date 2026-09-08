Александр Радулов забил свой первый гол в новом сезоне в 800-м матче в КХЛ

В Ярославле в эти минуты проходит очередной матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между обладателем Кубка Гагарина — 2026 «Локомотивом» и «Шанхайскими Драконами». Идёт третий период — счёт 2:1 в пользу ярославцев.

В середине второго периода голом в большинстве отметился нападающий «Локомотива» Александр Радулов, для которого эта шайба стала дебютной в новом сезоне. Этот матч является 800-м в карьере Радулова. Он стал 30-м игроком в истории КХЛ, кому покорилась отметка в 800 встреч в лиге.