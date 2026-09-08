Гол Радулова принёс «Локомотиву» победу в матче с «Шанхайскими Драконами»

Сегодня, 8 сентября, в Ярославле состоялся матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между обладателем Кубка Гагарина — 2026 «Локомотивом» и «Шанхайскими Драконами». Со счётом 3:1 победу одержали хозяева льда.

На последней минуте первого периода счёт открыл нападающий «Локомотива» Егор Сурин. В середине второго периода «Шанхайские Драконы» сравняли счёт — в большинстве отличился Бреннан Менелл. Через несколько минут Александр Радулов вновь вывел ярославцев вперёд в счёте. Этот гол ст