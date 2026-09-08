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Локомотив — Шанхайские Драконы, результат матча 8 сентября 2026, счет 3:1, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

Гол Радулова принёс «Локомотиву» победу в матче с «Шанхайскими Драконами»
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Сегодня, 8 сентября, в Ярославле состоялся матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между обладателем Кубка Гагарина — 2026 «Локомотивом» и «Шанхайскими Драконами». Со счётом 3:1 победу одержали хозяева льда.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Сурин – 19:37 (5x5)     1:1 Менелл (Кузнецов, Мюррей) – 28:10 (5x4)     2:1 А. Радулов (Сергеев, Рафиков) – 31:32 (5x4)     3:1 Иванов (А. Радулов, Сурин) – 47:58 (5x5)    

На последней минуте первого периода счёт открыл нападающий «Локомотива» Егор Сурин. В середине второго периода «Шанхайские Драконы» сравняли счёт — в большинстве отличился Бреннан Менелл. Через несколько минут Александр Радулов вновь вывел ярославцев вперёд в счёте. Этот гол ст