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Форвард «Локомотива» Максим Берёзкин не смог завершить матч с «Шанхаем» из-за травмы

Форвард «Локомотива» Максим Берёзкин не смог завершить матч с «Шанхаем» из-за травмы
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Форвард «Локомотива» Максим Берёзкин не смог завершить матч с «Шанхайскими Драконами» (3:1) из-за травмы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Сурин – 19:37 (5x5)     1:1 Менелл (Кузнецов, Мюррей) – 28:10 (5x4)     2:1 А. Радулов (Сергеев, Рафиков) – 31:32 (5x4)     3:1 Иванов (А. Радулов, Сурин) – 47:58 (5x5)    

Нападающий получил повреждение в конце третьего периода, неудачно подвернув ногу в единоборстве у борта. Берёзкин некоторое время лежал на льду и покинул площадку при помощи партнёров по команде и медицинского штаба.

В текущем сезоне Берёзкин провёл две встречи и успел отметиться голом и результативной передачей в первом матче сезона с «Трактором».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

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