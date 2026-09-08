Форвард «Локомотива» Максим Берёзкин не смог завершить матч с «Шанхаем» из-за травмы

Форвард «Локомотива» Максим Берёзкин не смог завершить матч с «Шанхайскими Драконами» (3:1) из-за травмы.

Нападающий получил повреждение в конце третьего периода, неудачно подвернув ногу в единоборстве у борта. Берёзкин некоторое время лежал на льду и покинул площадку при помощи партнёров по команде и медицинского штаба.

В текущем сезоне Берёзкин провёл две встречи и успел отметиться голом и результативной передачей в первом матче сезона с «Трактором».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.