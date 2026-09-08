«Каролина» подписала контракт с защитником Пьером-Оливье Жозефом

«Каролина Харрикейнз» объявила о подписании однолетнего контракта с защитником Пьером-Оливье Жозефом. Игрок обороны получит $ 850 тыс. за сезон-2026/2027.

Жозеф провёл сезон-2025/2026 в составе «Ванкувер Кэнакс», набрав шесть очков (один гол, пять передач) в 31 игре. В общей сложности он набрал 46 очков (девять голов, 37 передач) в 225 встречах НХЛ за «Питтсбург», «Сент-Луис» и «Ванкувер».

27-летний игрок набрал 64 очка (14 голов, 50 передач) и 104 минуты штрафного времени в 138 матчах АХЛ за «Уилкс-Барре/Скрантон» в период с 2019 по 2023 год.

Уроженец Лаваля помог Канаде завоевать золотую медаль на чемпионате мира 2023 года. Жозеф был выбран «Аризона Койотс» в первом раунде под 23-м номером на драфте НХЛ 2017 года.