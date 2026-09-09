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Кросби — о будущем контракте в НХЛ: хотел бы продолжать играть ещё несколько лет

Кросби — о будущем контракте в НХЛ: хотел бы продолжать играть ещё несколько лет
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о своём следующем контракте в НХЛ и заявил, что чувствует в себе силы продолжать карьеру.

«Мой агент Пэт Бриссон разговаривает с генменеджером Кайлом Дубасом. В моём возрасте немного сложнее предсказать, где ты окажешься… Я хотел бы продолжать играть ещё несколько лет. Просто не знаю, сколько именно. Думаю, разум и тело сами подскажут мне это со временем. Хотя сейчас чувствую себя довольно хорошо», — цитирует Кросби пресс-служба НХЛ.

Контракт 39-летнего Кросби с «Питтсбургом» рассчитан до 1 июля 2027 года. Зарплата канадского нападающего составляет $ 8,7 млн. В прошлом сезоне Кросби набрал 74 очка в 68 матчах за «пингвинов».

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