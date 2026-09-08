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Андрей Разин назвал вымученной победу «Металлурга» над «Амуром» в овертайме

Андрей Разин назвал вымученной победу «Металлурга» над «Амуром» в овертайме
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что остался доволен игрой команды в матче с «Амуром» (2:1 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Джонсон (Фёдоров, Минулин) – 08:11 (5x5)     1:1 Абрамов (Пилипенко, Рыков) – 20:30 (5x5)     2:1 Силантьев (Ткачёв, Хабаров) – 62:54 (3x3)    

«Сегодня игра мне очень понравилась в нашем исполнении. Хотя победа «вымученная», но и рисунок хороший был, и как раз то, что хочется видеть от команды, всё присутствовало. Плюс в раздевалке сказал, что хорошая дисциплина была, несмотря на какое-то определённое количество удалений. Но надо отдать должное сопернику. Я думаю, что они как минимум один балл заслужили своей самоотверженной игрой. Ну и плюс Дорожко, конечно, сегодня чудеса творил», — цитирует Разина пресс-служба магнитогорского клуба.

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