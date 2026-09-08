Андрей Разин назвал вымученной победу «Металлурга» над «Амуром» в овертайме

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что остался доволен игрой команды в матче с «Амуром» (2:1 ОТ).

«Сегодня игра мне очень понравилась в нашем исполнении. Хотя победа «вымученная», но и рисунок хороший был, и как раз то, что хочется видеть от команды, всё присутствовало. Плюс в раздевалке сказал, что хорошая дисциплина была, несмотря на какое-то определённое количество удалений. Но надо отдать должное сопернику. Я думаю, что они как минимум один балл заслужили своей самоотверженной игрой. Ну и плюс Дорожко, конечно, сегодня чудеса творил», — цитирует Разина пресс-служба магнитогорского клуба.