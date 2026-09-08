«Очень тяжёлая игра для нас». Главный тренер «Амура» — о поражении от «Металлурга»

Главный тренер ХК «Амур» Александр Андриевский прокомментировал поражение в матче с «Металлургом» (1:2 ОТ).

«На самом деле очень тяжёлая игра для нас получилась. В первом периоде соперник оказывал хорошее давление на нас. По большому счёту хорошо, что мы только один гол пропустили. У него там были ещё моменты. В актив занесу команде второй период. Неплохо играли, неплохо сражались. Единственное, даже там у нас было ещё три удаления. Но всё равно второй период можно занести в актив. На третий период, скажем так, может, где-то и перестраховывались. В конце уже хотели удержать этот ничейный счёт. Вот как-то так на данный момент.

Дисциплина немножко нас подвела сегодня. Просто восемь минут штрафа в зоне атаки в Магнитогорске. Игра с «Металлургом», тяжело рассчитывать на победу, ес