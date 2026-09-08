Дмитрий Квартальнов высказался о победе «Локомотива» над «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов оценил победу в матче с «Шанхайскими Драконами» (3:1) и ответил на вопрос о здоровье нападающего Максима Берёзкина, получившего травму в концовке встречи.

«Быстрая и контактная игра была сегодня. Я думаю, мы достаточно имели моментов и смогли пробить вратаря. Считаю, что неплохо играли в третьем периоде. В концовке мы допустили пару пробросов. Ребята – молодцы, неплохо выглядели.

Радулов? Все знают, что он за игрок. О нём можно бесконечно разговаривать. Он был лидером везде, где находился. Сейчас он также помогает команде своей игрой, своими очками.