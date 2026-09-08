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Дмитрий Квартальнов высказался о победе «Локомотива» над «Шанхайскими Драконами»

Дмитрий Квартальнов высказался о победе «Локомотива» над «Шанхайскими Драконами»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов оценил победу в матче с «Шанхайскими Драконами» (3:1) и ответил на вопрос о здоровье нападающего Максима Берёзкина, получившего травму в концовке встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Сурин – 19:37 (5x5)     1:1 Менелл (Кузнецов, Мюррей) – 28:10 (5x4)     2:1 А. Радулов (Сергеев, Рафиков) – 31:32 (5x4)     3:1 Иванов (А. Радулов, Сурин) – 47:58 (5x5)    

«Быстрая и контактная игра была сегодня. Я думаю, мы достаточно имели моментов и смогли пробить вратаря. Считаю, что неплохо играли в третьем периоде. В концовке мы допустили пару пробросов. Ребята – молодцы, неплохо выглядели.

Радулов? Все знают, что он за игрок. О нём можно бесконечно разговаривать. Он был лидером везде, где находился. Сейчас он также помогает команде своей игрой, своими очками.