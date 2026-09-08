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«Невероятная фигура для хоккея». Тренер «Шанхая» поздравил Радулова с 800-м матчем в КХЛ

«Невероятная фигура для хоккея». Тренер «Шанхая» поздравил Радулова с 800-м матчем в КХЛ
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Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав высказался о поражении от «Локомотива» (1:3) и отметил игру Александра Радулова, добравшегося до отметки в 800 встреч в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Сурин – 19:37 (5x5)     1:1 Менелл (Кузнецов, Мюррей) – 28:10 (5x4)     2:1 А. Радулов (Сергеев, Рафиков) – 31:32 (5x4)     3:1 Иванов (А. Радулов, Сурин) – 47:58 (5x5)    

«В первую очередь хочу поздравить Радулова, который сыграл 800-й матч в КХЛ. Он невероятная фигура для хоккея, чемпион, сегодня забил победный гол. Важная игра для него, болельщиков и его семьи. Это был непростой матч, напряжённый. Мы понимали, что нам нужно было сыграть идеально, без ошибок, поскольку «Локомотив» – структурированная команда, она классно играет, это чемпионы. Понимали, что будет непросто. Это был хороший тест для нашей команды – сыграть рано в сезоне против сильного соперника. Мы проверили свои силы.

Нагрузка на лидеров? На них приходится большее количество работы.