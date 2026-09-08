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Результаты матчей КХЛ на 8 сентября 2026 года

Результаты матчей КХЛ на 8 сентября 2026 года
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Сегодня, 8 сентября, продолжился регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Всего было сыграно три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 8 сентября 2026 года:

«Металлург» Мг — «Амур» — 2:1 ОТ;
«Нефтехимик» — ХК «Сочи» — 5:1;
«Локомотив» — «Шанхайские Драконы» — 3:1.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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