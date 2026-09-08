Результаты матчей ВХЛ на 8 сентября 2026 года

Сегодня, 8 сентября, прошли пять матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты встреч ВХЛ на 8 сентября 2026 года:

«Магнитка» — «Челмет» — 5:0;

«Сокол» — «Металлург» Нк — 1:0;

«Зауралье» — «Рязань-ВДВ» — 3:4 Б;

«Рубин» — АКМ — 1:3;

«Югра» — ХК «Калуга» — 4:0.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 встреч. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2027 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф Всероссийской хоккейной лиги начнётся 22 марта.