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Результаты матчей ВХЛ на 8 сентября 2026 года

Результаты матчей ВХЛ на 8 сентября 2026 года
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Сегодня, 8 сентября, прошли пять матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты встреч ВХЛ на 8 сентября 2026 года:

«Магнитка» — «Челмет» — 5:0;
«Сокол» — «Металлург» Нк — 1:0;
«Зауралье» — «Рязань-ВДВ» — 3:4 Б;
«Рубин» — АКМ — 1:3;
«Югра» — ХК «Калуга» — 4:0.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 встреч. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2027 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф Всероссийской хоккейной лиги начнётся 22 марта.

Календарь ВХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица ВХЛ сезона-2026/2027
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