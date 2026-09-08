Результаты матчей МХЛ на 8 сентября 2026 года

Сегодня, 8 сентября, прошли 10 матчей OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня МХЛ.

Результаты встреч МХЛ на 8 сентября 2026 года:

«Сибирские Снайперы» — «Стальные Лисы» — 4:1;

«Омские Ястребы» — «Толпар» — 2:3 ОТ;

«Мамонты Югры» — МХК «Молот» — 3:2 ОТ;

«Динамо-Шинник» — «Тайфун» — 4:3 ОТ;

«Локо-76» — «Белые Медведи» — 3:9;

МХК «Спартак — «Красная Армия» — 0:3;

«Красная Машина Юниор» — «Крылья Советов» — 6:4;

«Академия СКА» — «Алмаз» — 1:4;

«Красная Машина Атлант» — МХК «Спартак MAX» — 3:5;

МХК «Динамо» М — «Академия Михайлова» — 6:5.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 — на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют встречи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.