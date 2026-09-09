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Расписание матчей КХЛ на 9 сентября 2026 года

Расписание матчей КХЛ на 9 сентября 2026 года
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Сегодня, 9 сентября, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 9 сентября 2026 года (время московское):

17:00. «Барыс» — «Салават Юлаев»;
19:00. СКА — «Лада»;
19:30 «Динамо» М — «Адмирал»;
19:00. ЦСКА — «Торпедо»;
19:30 «Ак Барс» — «Трактор».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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