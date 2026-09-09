Сегодня, 9 сентября, пройдут семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Расписание матчей ВХЛ на 9 сентября 2026 года (время московское):
11:00. «Торос» – «Динамо» СПб;
15:00. «Молот» – СКА-ВМФ;
16:30. «Ижсталь» – «Звезда»;
17:00. «Кристалл» – ЦСК ВВС;
17:00. «Олимпия» – «Химик»;
15:00. ХК «Тамбов» – «Барс»;
16:30. «Дизель» – «Нефтяник».
В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.