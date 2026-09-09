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ЦСКА — Торпедо: во сколько начало матча КХЛ сезона-2026/2027, где смотреть прямую трансляцию, 9 сентября 2026

ЦСКА — «Торпедо»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 9 сентября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором ЦСКА примет на своей площадке нижегородское «Торпедо». Встреча начнётся в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Бучельников (Нестеров, Замула) – 15:49 (5x5)     2:0 Гурьянов (Коваленко, Коттон) – 47:48 (5x4)     3:0 Карнаухов (Мамин) – 56:16 (en)    

Это будет второй матч для ЦСКА в новом сезоне КХЛ. «Торпедо» начало сезон с двух побед над «Спартаком» (1:0) и минским «Динамо» (4:3 Б).

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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