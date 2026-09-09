ЦСКА — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась

Сегодня, 9 сентября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» начался матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором ЦСКА принимает на своей площадке нижегородское «Торпедо». Встреча началась в 19:30 мск. В прямом эфире игру показывает телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет второй матч для ЦСКА в новом сезоне КХЛ. «Торпедо» начало сезон с двух побед над «Спартаком» (1:0) и минским «Динамо» (4:3 Б).

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.