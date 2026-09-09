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Ак Барс — Трактор: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 началась

«Ак Барс» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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Сегодня, 9 сентября, в Казани проходит матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и челябинским «Трактором». Встреча идёт на стадионе «Татнефть-Арена» и началась в 19:30 мск. В прямом эфире игру показывает телеканал «КХЛ ТВ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Семёнов (Дыняк) – 04:35 (5x5)     2:0 Терехов (Семёнов, Лямкин) – 20:45 (5x5)     2:1 Легаре (Григоренко, Дронов) – 26:50 (5x3)    

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартовал 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей. Три паузы: Кубок Первого канала, Новый год и пауза на Неделю звёзд хоккея.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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