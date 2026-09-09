Егор Сурин рассказал, за счёт чего «Локомотиву» удалось обыграть «Шанхайских Драконов»

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин высказался о победе в домашнем матче с «Шанхайскими Драконами» (3:1). Форвард отметился голом и результативной передачей.

«Ключевой стала наша правильная подготовка к матчу. Мы разобрали соперника. Понимали наши сильные стороны и то, что они будут делать. У нас работали атаки с ходу, хорошо, что забили. Могли бы забить больше в большинстве, но игра получилась неплохой. Большинство? Это важная часть игры. Нужно работать, улучшать. Шансов нам дают много, необходимо реализовывать. Гол? Понимали, что защитник проигрывает в скорости, убрал его на ложном замахе, бросил, а дальше – стечение обстоятельств, везение. Хорошо, что повезло нам», — цитирует Сурина пресс-служба КХЛ.