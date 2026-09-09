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Егор Сурин рассказал, за счёт чего «Локомотиву» удалось обыграть «Шанхайских Драконов»

Егор Сурин рассказал, за счёт чего «Локомотиву» удалось обыграть «Шанхайских Драконов»
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Нападающий «Локомотива» Егор Сурин высказался о победе в домашнем матче с «Шанхайскими Драконами» (3:1). Форвард отметился голом и результативной передачей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Сурин – 19:37 (5x5)     1:1 Менелл (Кузнецов, Мюррей) – 28:10 (5x4)     2:1 А. Радулов (Сергеев, Рафиков) – 31:32 (5x4)     3:1 Иванов (А. Радулов, Сурин) – 47:58 (5x5)    

«Ключевой стала наша правильная подготовка к матчу. Мы разобрали соперника. Понимали наши сильные стороны и то, что они будут делать. У нас работали атаки с ходу, хорошо, что забили. Могли бы забить больше в большинстве, но игра получилась неплохой. Большинство? Это важная часть игры. Нужно работать, улучшать. Шансов нам дают много, необходимо реализовывать. Гол? Понимали, что защитник проигрывает в скорости, убрал его на ложном замахе, бросил, а дальше – стечение обстоятельств, везение. Хорошо, что повезло нам», — цитирует Сурина пресс-служба КХЛ.

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