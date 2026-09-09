Экс-игрок «Ак Барса» Лучевников прокомментировал первый матч с бывшей командой

Экс-игрок «Ак Барса» и защитник «Адмирала» Константин Лучевников прокомментировал первый матч с бывшей командой. В Казани дальневосточный клуб уступил со счётом 0:2.

– Приветствуем вас дома! Вы согласны с таким определением?

– В каком-то смысле — определённо, всё правильно. Казань стала для меня вторым домом.

– Какие эмоции у вас остались после игры?

– Эмоций было много, особенные чувства. Во-первых, дебют был за новую команду, что важнее всего. Да и на родной для себя арене, с командой, с которой начинался мой большой хоккейный путь, против хороших друзей… Выходил заряженным, на правильных эмоциях, — сказал Лучевников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.