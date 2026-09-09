15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-игрок «Ак Барса» Лучевников прокомментировал первый матч с бывшей командой

Экс-игрок «Ак Барса» Лучевников прокомментировал первый матч с бывшей командой
Комментарии

Экс-игрок «Ак Барса» и защитник «Адмирала» Константин Лучевников прокомментировал первый матч с бывшей командой. В Казани дальневосточный клуб уступил со счётом 0:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Денисенко (Марченко, Алистров) – 39:39 (5x4)     2:0 Галимов (Семёнов, Яруллин) – 59:06 (en)    

– Приветствуем вас дома! Вы согласны с таким определением?
– В каком-то смысле — определённо, всё правильно. Казань стала для меня вторым домом.

– Какие эмоции у вас остались после игры?
– Эмоций было много, особенные чувства. Во-первых, дебют был за новую команду, что важнее всего. Да и на родной для себя арене, с командой, с которой начинался мой большой хоккейный путь, против хороших друзей… Выходил заряженным, на правильных эмоциях, — сказал Лучевников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную вер